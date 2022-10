Gentiloni: «Non si può escludere la recessione»

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 ottobre 2022

«Discuteremo i recenti sviluppi che riguardano la nostra economia. Abbiamo avuto i primi sei mesi con una decente crescita in Europa ma stiamo soffrendo le conseguenze della guerra, degli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia e vediamo la fiducia dei consumatori e delle imprese cadere, non possiamo escludere il rischio di recessione e vediamo un'inflazione a doppia cifra per la prima volta nell'eurozona». Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev