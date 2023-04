Gentiloni su Pnrr: «Terza tranche? Non sono preoccupato, buona volontà governo»

(LaPresse) I soldi della terza tranche del Pnrr arriveranno? «Arriveranno quando arrivano, io sono ottimista, però le decisioni vengono prese quando la commissione dà un parere favorevole e questo avverrà nel giro di pochissime settimane. E mi auguro senza difficoltà tenendo conto che la stragrande maggioranza degli obiettivi sono già raggiunti e poi ci vuole l'approvazione finale. Io non sono preoccupato affatto per l'erogazione richiesta a fine dicembre, penso che i punti che sono ancora da chiarire saranno chiariti». Lo dice Paolo Gentiloni, commissario europeo per l’Economia, a un punto stampa, al workshop che si tiene ogni anno in primavera a Villa d’Este, a Cernobbio (Como), organizzato da The European House Ambrosetti, rispondendo alla domanda se sia a rischio per l'Italia la terza tranche del Pnrr. E - aggiunge Gentiloni - «vedo una grandissima buona volontà da parte del governo, il punto che sappiamo tutti è che l'assorbimento di risorse così ingenti non sia facile in Italia e quindi man mano che il piano va avanti la strada diventa più impegnativa ma anche più risolutiva dal punto di vista economico».