Giorgetti: «Da domani primo calo delle bollette, entro febbraio un'altra riduzione»

(Agenzia Vista) Roma 1 febbraio 2023

«Credo che la politica che abbiamo adottato per le bollette inizia a dare i primi frutti. Domani Arera darà notizia della prima riduzione. Non è il 40% ma siamo vicinissimi e questo è un primo tangibile segnale. Questo già vale per gennaio ma vuol dire che a febbraio ci sarà un'ulteriore riduzione e quindi vuol dire che, auspicabilmente, ci indirizziamo verso un sentiero di normalità a beneficio delle famiglie». Lo annuncia il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a un evento della Lega a sostegno della candidatura di Francesco Rocca alla Regione Lazio, in vista delle prossime regionali.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it