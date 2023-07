Giorgia Meloni a Washington, oggi l'incontro con Biden

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Washington, dove oggi sarà ricevuta alla Casa Bianca dal presidente americano Joe Biden. Diversi i dossier che saranno discussi al tavolo dello Studio ovale: innanzitutto la Via della seta, il Memorandum con la Cina sottoscritto dal governo Conte I, che si rinnoverà automaticamente se non sarà disconosciuto dal governo italiano. ma si parlerà anche di Africa, diritti LGBTQ e della guerra in Ucraina, per la quale Meloni confermerà il pieno sostegno dell'Italia a Kiev.