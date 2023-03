«Giorgia Meloni», il coro dei bambini per il premier che si ferma tra loro per un selfie

(Agenzia Vista) Roma, 28 marzo 2023

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visitando il villaggio dell'Aeronautica militare allestito in piazza del Popolo per i 100 anni della forza aerea, si è seduta ai comandi di un aereo caccia F35. Mentre saliva sulla scaletta per entrare nel cockpit, un gruppo di bambini dell'elementare Ponte Galeria ha iniziato a scandire il suo nome in coro, sventolando bandierine. Il premier si è quindi fermato tra loro per un selfie.

