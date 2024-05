Giorgia Meloni, la dedica per la festa della mamma: «Madri insostituibili, grazie alla mia e grazie a tutte»

(LaPresse) "Forti, determinate, coraggiose, comprensive, amorevoli, in una parola insostituibili. Grazie alla mia mamma, grazie a tutte le mamme. Buona festa a tutte". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video pubblicato su X in occasione della Festa della mamma.