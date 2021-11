(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2021

Applausi e standing ovation per Liliana Segre al suo ingresso al Senato per partecipare all'iniziativa “Il grido delle donne” in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

Fonte Twitter Eugenio Comincini

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev