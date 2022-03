(LaPresse) Dal tramonto di venerdì 25 all'alba di sabato 26 marzo, PalazzoMadama si tinge di giallo per sensibilizzare su «una malattia che interessa circa 3 milioni di donne in Italia», si legge sui social del Senato. Il 26 marzo è infatti la Giornata per la consapevolezza sull'endometriosi. Si tinge di giallo anche Palazzo Montecitorio.