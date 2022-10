Giretto d'Italia: Milano è campione di ciclabilità urbana

La mobilità sostenibile si consolida e diviene un’alternativa sempre di più praticata anche nelle grandi città. È, infatti, Milano la maglia rosa della dodicesima edizione del Giretto d’Italia – bike to work 2022. Si tratta del campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato da Legambiente, Euromobility e in collaborazione con 36 amministrazioni comunali aderenti all’iniziativa e altri 4 monitoraggi effettuati da volontari in altre città non aderenti formalmente all’evento (Moncalieri, Pistoia, Reggio Calabria e Rivoli). Sono stati in tutto oltre 300 i check point in cui si sono effettuati i rilevamenti, tra questi 57 tra Università o scuole e 39 aziende piccole e grandi. A totalizzare il maggior numero di spostamenti sostenibili casa-scuola e casa-lavoro è stato il capoluogo lombardo. Seguito dalle ormai habitué Padova, Piacenza, Pesaro e Reggio Emilia.

Foto Shutterstock; music Perception from Bensound.com