Giubileo 2025, due aree di Roma ospiteranno gli eventi a cui parteciperà papa Francesco

Manca poco al Giubileo 2025 e negli ultimi giorni ha avuto luogo la dodicesima riunione della cabina di coordinamento dell'evento tanto atteso a livello internazionale e in particolare a Roma. Nella seduta appena conclusa si è parlato di un aspetto molto interessante che riguarda Papa Francesco. Il pontefice non parteciperà a tutti gli eventi previsti ma solo ad alcuni che si terranno in due zone della Capitale. Il parco di Centocelle e la zona di Tor Vergata. La prima location che possono ospitare almeno 80 mila persone fino ad un massimo di oltre un milione. La seconda zona, invece, è stata proposta per la collaborazione con il rettore dell'università di Tor Vergata. Il direttore ha messo a disposizione alcune zone dell'ateneo per il grande evento. La riunione di ieri 6 febbraio 2024 è stata presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e vi hanno partecipato il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca, il pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, monsignor Rino Fisichella, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone, e il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri. Nel corso della seduta i presenti hanno parlato e discusso il nuovo Protocollo d'intesa sulla legalità e sicurezza. Il documento è stato firmato a fine novembre con i sindacati e le associazioni datoriali. Il sottosegretario Mantovano ha fatto riferimento soprattutto al fatto che vengano rispettate le norme di sicurezza nei cantieri. Gli addetti ai lavori hanno messo a punto uno strumento che contribuisce a migliorare la gestione delle attività legate alla grandezza delle opere giubilari. È importante, tuttavia, non trascurare aspetti di prioritaria importanza come la sicurezza di chi lavora all'interno dei cantieri e la qualità dei progetti.

Foto Shutterstock, Kikapress; musica Korben