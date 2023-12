Giustizia, Calenda: «Legge bavaglio? No, evita scempio di persone distrutte»

EMBED

(LaPresse) «Abbiamo partecipato a una legge bavaglio? No, l'abbiamo guidata, è un'iniziativa dell'onorevole Costa che ha l'obiettivo di evitare lo scempio che abbiamo visto, cioè di persone che neanche rinviate a giudizio vengono distrutte sulla stampa con la pubblicazione di intercettazioni». Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, rispondendo a una domanda sull'emendamento Costa a margine di una conferenza stampa in Senato. «Credo che sia un segno di civiltà che questa cosa non venga più consentita. Era nel programma di Azione - ha osservato Calenda - andrei a vedere il numero di parlamentari del Pd che si sono casualmente assentati dal voto per capire quanto l'argomento sia condiviso anche all'interno del Partito Democratico». «Bisogna avere il coraggio delle proprie opinioni, lo dico ai riformisti del Pd che erano e sono d'accordo con quella legge, che è in linea con quanto prescrive la Costituzione», ha concluso.