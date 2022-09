Gli adesivi di Instagram per le elezioni politiche 2022

In occasione delle elezioni politiche che si terranno in Italia il 25 settembre 2022, Instagram lancia 3 nuovi adesivi per sensibilizzare le persone sull’importanza del diritto di voto. A partire da oggi 20 settembre e per tutta la settimana, su Instagram sono disponibili tre nuovi adesivi “Io voto”. A disegnare gli sticker è stata la talentuosa illustratrice e artista multidisciplinare, Olimpia Zagnoli. Facendo clic sugli adesivi condivisi nelle Storie Instagram, le persone potranno accedere al sito web del Ministero dell’Interno e ottenere informazioni sulle elezioni.

