Governo, Berlusconi lascia sede Fdi dopo incontro con Meloni

(LaPresse) È terminato l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Il faccia a faccia tra la presidente di Fratelli d'Italia e il leader di Forza Italia è durato poco più di un'ora. Il Cav ha lasciato in auto la sede di Fdi in via della Scrofa, a Roma, dove si è svolto l'incontro.