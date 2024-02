Governo, Crosetto ricoverato d'urgenza

Nella notte ricoverato d'urgenza Guido Crosetto per una sospetta pericardite. Il ministro della Difesa, che da ieri mattina soffriva di un dolore perdurante, si è presentato al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, a Roma, con forti dolori al petto. È immediatamente monitorato e poi sottoposto ad una coronarografia. I primi esami confermano la diagnosi di pericardite. Il ricovero è destinato a prolungarsi per alcuni giorni. Già nel 2013 Crosetto aveva subito un ricovero per problemi cardiaci.