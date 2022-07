Governo, Letta: «Auspico maggioranza forte»

(LaPresse) «Siamo impegnati in una maggioranza di governo composita. Con i 5 Stelle continua un percorso di discussione sulle cose da fare ma ora è assolutamente fondamentale far uscire l'Italia dalla crisi». Così il segretario del Pd Enrico Letta, a margine dell'evento in memoria di Guglielmo Epifani organizzato all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli. «Quello che auspico è che la maggioranza sia forte e mi auguro di trovare intese in breve tempo», ha aggiunto. Su Speranza, attaccato dal governatore campano De Luca, ha detto: «Gode della mia fiducia totale».