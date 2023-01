Governo, Meloni: «In 100 giorni spread da 236 a 175 punti»

(LaPresse) «Io posso dire che sono ottimista, anche se molti parlano di situazione catastrofica. Certo, il contesto è molto difficile, è forse la congiuntura economica peggiore dal dopoguerra. Ma l'Italia è più solida di quanto si voglia far credere, di quanto dicano alcuni che magari sperano che le cose vadano male per ragioni di opposizione politica». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua rubrica social Gli appunti di Giorgia, ricordando come lo spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi sia sceso da 236 a 175 punti base nei 100 giorni dall'insediamento dell'attuale governo.