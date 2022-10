Governo, Meloni: «L'Italia faccia i suoi interessi»

L'Italia deve tornare a difendere il proprio interesse nazionale in Europa. Lo ha dichiarato Giorgia Meloni nel suo intervento dal palco del Villaggio Coldiretti a Milano. «Questa è una cosa che cambierà nei prossimi mesi. Non vuol dire avere un approccio negativo verso gli altri, ma positivo», ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia, sottolineando di essere in costante contatto con il governo uscente. Per combattere il caro energia, il problema è trovare altre risorse evitando le speculazioni. «Se saremo chiamati a governare, voglio dire che abbiamo in mente di dare risposte efficaci, immediate ai principali problemi della nazione», ha concluso Meloni.