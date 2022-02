Governo, Salvini: «Con Mattarella incontro utile. Ero in debito con lui»

(LaPresse) «Abbiamo parlato di tante cose. La crisi in Russia e la speranza che non ci sia una escalation e che prevalga il dialogo, perché le sanzioni sono sempre l'ultima delle possibilità da perseguire e perché gli italiani sono quelli che più di altri ci andranno di mezzo. Abbiamo parlato poi della situazione economica, di inflazione e costo energia, dell'autonomia e ho trovato un presidente molto attento e sensibile». Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini dopo l'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella. «Poi abbiamo parlato dello stato di emergenza. Per quello che ci riguarda, il 31 marzo può essere una grande festa di rinnovatà libertà e normalità. Vedo che nella maggioranza c'è dibattito sull'allentamento delle restrizioni e noi speriamo si possa tornare alla normalità il prima possibile. Ero in debito con il presidente perché durante l'insediamento ero malato. Ci siamo sentiti e poi abbiamo fissato questo appuntamento, molto utile», ha aggiunto Mattarella.