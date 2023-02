Governo, Salvini: «Qui per almeno 5 anni, spiace per gufi»

(LaPresse) «Sono passati 100 giorni al governo e mi spiace per chi ha gufato giorno e notte sperando nel crollo della Borsa, in disastri... Per carità, non è un periodo semplice, ma noi qua stiamo per almeno 5 anni e governeremo insieme». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenendo all'evento organizzato dal centrodestra per sostenere la candidatura di Francesco Rocca alla presidenza della Regione Lazio.