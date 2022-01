(Agenzia Vista) Palermo, 16 gennaio 2022

«Occupiamo lo stretto di Massina, visto che lo Stato ci ha messo in queste condizioni. Siamo difronte a un sequestro di Stato. Io sono per il green pass e il vaccino. Per quanto riguarda la Sicilia ci troviamo con il principio di continuità territoriale buttata nel cesso», così il sindaco di Messina, Cateno De Luca che ha occupato il porto di Messina.

