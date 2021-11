Green pass: indagati no Vax, in chat impiccagioni e nuove marce su Roma

(LaPresse) Contenuti e toni esasperati, quelli usati dagli idangati no vax nella canale Telegram 'Basta dittatura': è quanto emerge dall'operazione della polizia di Stato di Torino che ha eseguito 17 decreti di perquisizione nei confronti degli attivisti No Vax/No GreenPass più radicali affiliati. Nelle chat, gli indagati, tra i maggiori attivisti del canale, facevano espliciti riferimenti, secondo gli inquirenti, a impiccagioni, fucilazioni, gambizzazioni, oltre ad allusioni dirette a nuove marce su Roma con liquidi infiammabili per colpire gli agenti; tra gli identificati anche soggetti che avevano promosso blocchi autostradali e ferroviari nonché attivisti resisi protagonisti di aggressioni di piazza alle forze dell'ordine impiegate per i servizi di ordine pubblico.