Green pass, Meloni: «Il governo ha fatto molta confusione»

(LaPresse) «Noi possiamo anche fare finta che tutti coloro che non si sono ancora vaccinati sono dei pericolosi No Vax o sono persone folli, però dobbiamo anche dirci che c'è tanta gente che, semplicemente, è in dubbio». Lo ha dichiarato la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a Torino per dare sostegno al candidato sindaco del Centrodestra Paolo Damilano. «Gente che, magari, ha bisogno di essere accompagnata, che magari può essere preoccupata perché il governo ha fatto molta confusione su queste materie», ha proseguito la leader di FdI. «E io non credo che rispondere dicendo siete dei sorci, siete dei malati di mente sia un modo per risolvere questo problema. Così come non credo che impedire i tamponi gratuiti, che è una proposta che noi facciamo da mesi, sia un modo per risolvere il problema», ha concluso Meloni.