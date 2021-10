Greta Thunberg sfila con i 50.000 manifestanti per il clima in centro a Milano

(LaPresse) Corteo per le vie di Milano dei Fridays for Future. Tra gli attivisti che manifestano c'è anche Greta Thunberg, protetta da un cordone di amici e compagni di lotta. Nella notte intanto attivisti della piattaforma Climate Justice hanno occupato piazza Affari, accampandosi con le tende davanti alla Borsa: la polizia ha posizionato ieri protezioni ai cancelli. «Vi stiamo ascoltando», ha detto ieri il premier Draghi ai giovani. Era in città per la chiusura dello Youth4Climate e l'apertura del preCop26. Proseguono intanto nel capoluogo lombardo le iniziative di blocco del traffico: ieri diversi gli attivisti identificati dalle forze dell'ordine.