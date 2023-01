Harry e la confessione inaspettata sul padre Carlo e il fratello William: dettagli senza precedenti

Il principe Harry ha rilasciato una nuova intervista a Tom Bradby per ITV e su internet è stato diffuso un trailer di 20 secondi in cui si sente Harry fare un appello a suo padre, re Carlo III. Nell'intervista, Harry ha confessato: «Vorrei riavere mio padre e mio fratello. Voglio una famiglia, non un'istituzione. Non hanno mostrato nessuna volontà di riconciliarsi». Il Principe si riferisce alla reazione della sua famiglia, in particolar modo a quella di suo fratello William e Re Carlo III, a seguito della volontà sua e di Meghan Markle di abbandonare i doveri reali, trasferendosi in California nel 2020. L'intervista integrale di 90 minuti verrà trasmessa l'8 gennaio, pochi giorni prima dell'uscita di Spare, l'autobiografia di Harry che promette di fare altre rivelazioni sulla famiglia reale inglese.

