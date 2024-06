Harry e Meghan, il gesto inaspettato del principe per paura di essere abbandonato: cosa ha fatto

Dall'Inghilterra arrivano delle indiscrezioni riguardanti il Principe Harry che, a quanto pare, teme tantissimo di essere abbandonato da Meghan Markle. Le fonti riferiscono che il Principe è talmente preoccupato all'idea di perdere sua moglie da sentirsi "terrorizzato" solo al pensiero che questo possa realmente accadere. Per questo motivo, stando a quanto riportato dai tabloid d'Oltremanica, il minore dei figli del Principe Carlo avrebbe preso una decisione del tutto inusuale per evitare che questo incubo possa trasformarsi in realtà. Si dice che il Principe Harry sia disposto a fare qualsiasi cosa pur di mantenere intatta la sua relazione e il suo matrimonio con l’ex attrice americana, mostrando una vulnerabilità che ha sorpreso (ma non troppo) molti osservatori. Non ci resta che scoprire che cosa ha combinato! Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB