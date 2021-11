In occasione del Disney+ Day del 12 novembre, sulla piattaforma è arrivato anche Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo. Come si evince chiaramente dal titolo, si tratta di una rivisitazione dell’amato film della saga, interpretato da Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki e Chris Parnell.