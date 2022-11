Humanity 1, attivista: «A bordo 35 prigionieri del governo italiano»

(LaPresse) «A bordo della Humanity 1 ci sono almeno 35 persone prigioniere del governo italiano». Lo ha dichiarato a LaPresse Dario Pruiti, presidente di Arci Catania, in presidio al porto dove si trova la Humanity 1. «Siamo qui per difendere la condizione dei naufraghi. Di questo si tratta, sono persone salvate in mare e che, secondo convezioni, hanno diritto a un porto sicuro e all'accoglienza», ha aggiunto Pruiti. «Usano questa distinzione tra vulnerabili e non vulnerabili che è inaccettabile. Dobbiamo presumere che a bordo ci siano dei Superman?».