(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2024

S'è tenuta in Vaticano la Messa per salutare la Pasqua, officiata da Papa Francesco. Dopo la Messa Papa Francesco si è affacciato dalla loggia centrale della basilica di San Pietro e ha dato la benedizione Urbi et Orbi. Infine hanno suonato le campane della Basilica. Stavolta si è messo in moto anche il grande campanone Valadier.

Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev