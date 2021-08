Il capo della polizia Giannini inaugura murales a Diamante: «Presenti in pandemia e nella ripartenza»

(LaPresse) - Il capo della polizia Lamberto Giannini ha inaugurato il murales dedicato al “Commissario Mascherpa” protagonista del fumetto poliziesco pubblicato su Polizia Moderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato. «Serve a far avvicinare la polizia alle persone: le forze dell'ordine ci sono e sono vicine ai cittadini. Il servizio è stato costante anche durante la pandemia. Ci siamo stati e ci saremo anche nella ripartenza», ha detto il prefetto. L’affresco è stato realizzato nell’ambito del festival “Diamante murales 40” da Antonio Perrotta su bozzetto di Daniele Bigliardo. I due prestigiosi artisti hanno sintetizzato in una sola scena anni di avventure pubblicate prima su Polizia Moderna e successivamente in tre libri (il quarto uscirà a novembre) che si sono svolte tra le vie di Diamante, immaginaria sede del commissariato, e che qualche volta sono andate oltre i confini nazionali. Successivamente alla cerimonia inaugurale si è svolto un dibattito sul tema della legalità moderato dal giornalista Riccardo Giacoia che ha visto tra i protagonisti il capo della polizia Giannini, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri e il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.