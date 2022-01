E se l’energia nucleare e il gas naturale venissero considerati fonti green in Europa? La domanda potrebbe destare stupore, ma questa strada si rivelerebbe utile per accelerare il percorso verso l’obiettivo zero emissioni. Proprio in questa direzione va la bozza di piano elaborata dalla Commissione. Qualora il progetto dovesse ottenere l’appoggio della maggioranza degli Stati membri, entrerà in vigore dal 2023.

