Il Principe Harry si sta rovinando con le sue stesse mani? Mai caduto così in basso

La stampa inglese (insieme a una parte di quella statunitense) è convinta che il Principe Harry si stia rovinando con le sue stesse mani, a causa di una serie di decisioni sbagliate, prese insieme a sua moglie Meghan Markle. Prima la docuserie su Netflix, poi l'imminente uscita della sua autobiografia Spare. E ancora un'esclusiva intervista rilasciata a Tom Bradby per ITV che uscirà in questi giorni in cui Harry spiega, nonostante il disprezzo per l'etichetta mostrato nella docuserie, di volere una famiglia e una riconciliazione con suo fratello William. Come se non bastasse, il secondo documentario della coppia per Netflix, Live to Lead non avrebbe raggiunto il successo sperato. L'impressione della stampa è che senza quell'etichetta reale tanto disprezzata e derisa da entrambi ci sia poco altro da dire e la rovina, soprattutto per Harry, potrebbe essere dietro l'angolo.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com