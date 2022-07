Il Principe William furioso con tutti: «A Palazzo non lo sopportano più»

LOLNEWS.IT - Il Principe William, come primogenito di un erede al trono, è destinato a diventare Re e sin dai primi anni della sua infanzia ha sviluppato caratteristiche necessarie per governare come il senso del dovere, di responsabilità, di affidabilità. Chiaramente ha dovuto imparare a dominare le emozioni, mettere da parte l’istinto e l’empatia per essere il più diplomatico possibile. Tuttavia, ora che la Regina sta diradando le apparizioni, pare che non sia più in grado di gestire la mole di impegni e responsabilità a cui è chiamato a far fronte e farebbe fatica a tenere a bada la rabbia e a trovare compromessi. Quella scenata con le cugine e la figlia di Camilla.

