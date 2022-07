Incendi in Toscana, continuano a bruciare le colline di Massarosa

(LaPresse) A causa dell'incendio che da lunedì serasta devastando (già 80 ettari distrutti) le colline di Massarosa, in provincia di Lucca, la bretella autostradale che collega l'autostrada A11 con quella della E80 tra Lucca e Viareggio è chiusa alla circolazione. 4 i canadair al lavoro, assieme ad altri 4 elicotteri e a 60 unità dei vigili del fuoco che operano da terra. Alcune famiglie che erano state evacuate stanno rientrando nelle abitazioni dove la vegetazione è stata distrutta dall'incendio e quindi sono in sicurezza. Altre evacuazioni invece sono in corso di attuazione a causa dell'avanzamento del fronte di fuoco alimentato dal forte vento di maestrale.