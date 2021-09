Incendio Milano, l'avvocato dei condomini: «Abbiamo avanzato le richieste al comune, vogliamo delle risposte»

(LaPresse) «Abbiamo già avuto degli incontri con l’assessore Maran a cui abbiamo presentato le nostre richieste, quindi noi oggi veniamo per ottenere delle risposte». Così Roberto Panetta, avvocato, del comitato condomini del palazzo Torre dei Moro in via Antonini, a Milano, andato a fuoco domenica pomeriggio. «È un incontro decisivo, non siamo venuti qui per convenevoli ma per cercare di raccogliere risposte importanti», ha aggiunto il legale prima dell’incontro col sindaco Beppe Sala a Palazzo Marino. Giovedì le analisi condotte dal Nucleo Investigativo Antincendio dei vigili del fuco hanno evidenziato che i pannelli del rivestimento esterno dell’edificio sarebbero stati «altamente infiammabili». «Da un punto di vista legale mi dà delle armi», commenta l’avvocato Panetta.