Inchiesta fondi neri, Meloni: «Continuerò a chiedere il girato»

(LaPresse) «Tre anni di giornalista infiltrato, 100 ore di girato dal quale vengono tagliati 10 minuti di video tagliati e cuciti arbitrariamente piazzati in prima serata in modo tale che sui giornali finissero ieri, cioè nel silenzio elettorale, quando loro possono parlare di te ma tu non puoi difenderti». Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in un video su twitter a proposito dell'inchiesta sui presunti fondi neri del partito realizzata da Fanpage.it. Il video è stato postato sui social la mattina di domenica, poco dopo l'apertura dei seggi elettorali. «Il direttore di Fanpage ha detto che la mia è una richiesta oscena - ha detto ancora Meloni - Oscena? E perché sarebbe osceno chiedere come sono andate le cose?».