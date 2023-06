Incidente Roma, padre compagno vittima: «Spero youtuber marciscano in carcere»

EMBED

(LaPresse) «Lo scandalo nello scandalo è che questi ragazzi dopo aver fatto quello che hanno fatto invece di essere dispiaciuti pensavano ai follower in modo strafottente. Una schifezza. Spero solo che questa persona marcisca in carcere. Cinquanta ore in una macchina per fare i deficienti. Vi sembra normale? Ma i genitori di questi ragazzi dove stavano? Devono arrestarli tutti, compreso quello che gli ha dato la macchina», sono le parole del papà di un compagno di classe del bambino di cinque anni morto nell’incidente avvenuto a Casal Palocco, poco fuori Roma. Secondo le prime ricostruzioni l’auto nella quale viaggiava il bimbo è stata travolta da un Suv Lamborghini con a bordo cinque giovani youtuber. Indagato il ventenne che era alla guida.