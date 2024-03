Intelligenza artificiale, Meloni: «Grazie a Cassa Depositi e Prestiti investiremo un miliardo»

(LaPresse) «Noi siamo convinti che possa e debba esistere una via italiana all'intelligenza artificiale, una via italiana allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, una via italiana al governo dell'intelligenza artificiale». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato all'evento “L'intelligenza artificiale per l'Italia”. «È un obiettivo ambizioso - spiega la premier -, che ha bisogno del contributo di tutto il Sistema Italia per poter essere raggiunto. Ma chiaramente quel Sistema Italia ha bisogno che si parta dai grandi campioni di questa Nazione. Per questo voglio ringraziare Cassa depositi e prestiti, segnatamente CdP Venture Capital, perché grazie al loro impegno sarà possibile investire un miliardo di euro sull'intelligenza artificiale, sia creando un nuovo fondo di investimento proprio specializzato sulla intelligenza artificiale, sia utilizzando fondi di investimenti che sono già attivi ma che coinvolgono questa tecnologia. È un meccanismo che chiaramente parte per fare moltiplicatore e che serve a attirare ulteriori investimenti». «Il governo - prosegue Meloni - chiaramente farà tesoro dei vostri contributi, delle vostre proposte, io farò tesoro dei vostri contributi, delle vostre proposte, soprattutto nel mio ruolo di presidente del G7: sapete che l'Italia ha scelto di portare proprio il tema dell'intelligenza artificiale e del suo sviluppo, del suo governo come questione centrale durante la propria presidenza italiana». «E chiaramente fino ad allora, e oltre, dovremmo continuare a confrontarci perché è dal confronto e dal dibattito delle idee che arrivano sempre le soluzioni più efficaci e innovative ai problemi del nostro tempo», conclude la premier.