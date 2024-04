iPhone a prova di hacker: i tre trucchetti per massimizzare la privacy

Chi possiede un iPhone lo tratta – immaginiamo – come una vera e propria reliquia: il valore economico, non sempre abbordabile, e simbolico dello smartphone di Apple ci impone di stare attenti alla sicurezza e alla privacy proteggendo come meglio possiamo i dati al suo interno. Sempre più frequenti, infatti, sono gli attacchi hacker e le truffe ad ignari utenti che non sanno di poter aumentare il livello di riservatezza sull’iPhone. Tre sono i trucchetti principali per massimizzare sicurezza e privacy avendo uno smartphone con sistema operativo iOS. Li conosci tutti?

Foto Shutterstock; musica Korben