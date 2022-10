Iran, all'università di Teheran gli studenti protestano contro il regime

(LaPresse) - «Almeno 92 persone sono state uccise durante la repressione delle proteste in Iran dopo la morte di Mahsa Amini». Lo fa sapere la Ong Ihr. Ma le manifestazioni contro il regime degli ayatollah non si fermano. Sabato gli studenti maschi dell'Università di Teheran hanno intonato slogan contro il governo e per la libertà delle donne. “Donna, vita, libertà” è lo slogan degli attivisti.