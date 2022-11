Ischia, Conte: «Non ho fatto condoni, falsità e fango da sciacalli»

(LaPresse) Giuseppe Conte si difende dalle accuse di aver introdotto un condono sulle case di Ischia con un videomessaggio su Facebook. «In queste ore, di fronte alla tragedia di Ischia che ci lascia tutti sgomenti, mentre i soccorritori ancora scavano nel fango per trovare dispersi, alcuni politici gettano fango su di me, la sempiterna categoria degli sciacalli. Vengo accusato di aver introdotto un condono per le abitazioni di Ischia, si vuole collegare la tragedia a una presunta mia responsabilità per aver sanato edifici abusivi. Niente di più falso», ha detto il leader del Movimento 5 stelle.