Ischia, Musumeci: «272 controlli, 45 strutture inagibili»

(LaPresse) «È iniziata l'attività di verifica degli edifici, sono stati effettuati 272 controlli, 45 sono le strutture danneggiate e inagibili, 56 quelle agibili ma danneggiate, e 162 le strutture agibili. Nei prossimi giorni verranno ultimati tutti i controlli e per individuare così la zona rossa». Lo ha detto il ministro della Protezione Civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, durante l'informativa urgente alla Camera sulla frana di Ischia e sulla messa in sicurezza del territorio.