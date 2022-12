Ischia, Musumeci: «Non c'è prevenzione se non c'è previsione»

(LaPresse) «Non si può immaginare la prevenzione se prima non c'è uno strumento di previsione». Lo ha detto il Ministro della Protezione Civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci durante l'informativa urgente alla Camera sui fatti di Ischia e sulla messa in sicurezza del territorio. «Dobbiamo approfondire con urgenza il tema delle cause che hanno prodotto l'evento e un sistema normativo realmente integrato ed efficiente sul piano della prevenzione dei rischi. Serve un piano aggiornato di previsione, che è stato avviato nel 2016 e presentato nel 2018 ma la commissione non ha dato il proprio parere definitivo. Il paradosso è che quando il piano sarà varato di fatto sarà già superato», ha concluso.