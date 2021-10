Ita Airways, lo spot emotional: c'è sempre un nuovo inizio

(LaPresse) - Al via ufficialmente l’era di Ita Airways. Oggi sono decollati i primi voli di quella che sarà la nuova compagnia di bandiera italiana. Il simbolo sarà lo stesso di Alitalia, dopo che Ita se lo è aggiudicato per 90 milioni di euro. La livrea sarà azzurra come l'Italia che vince, ha spiegato Giovanni Perosino, Direttore Marketing di Ita, durante l’evento di presentazione della compagnia di bandiera che ha lanciato questo nuovo inizio con uno spot.