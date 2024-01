Italia-Africa, La Russa: «Oggi qui inizia nuovo capitolo nelle relazioni»

(LaPresse) «Porto il benvenuto del Senato della Repubblica e rivolgo un saluto del tutto speciale agli Onorevoli Capi di Stato, Vice Presidenti, Capi di Governo, al Presidente dell’Unione Africana, al Presidente della Commissione dell’Unione Africana, agli Alti Rappresentanti dell’Unione Europea, degli Stati, delle Organizzazioni internazionali, a tutte le Autorità, alle Delegazioni e infine a tutti voi, gentili ospiti. Anche a nome dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e del Consiglio di Presidenza del Senato - che ringrazio per la loro piena condivisione - vi accolgo nell’Aula legislativa del Senato, che è un luogo della rappresentanza, del confronto, del dialogo, della democrazia e della storia della nostra Nazione. Una storia antica e sempre nuova, che segna oggi con la vostra partecipazione l’inizio di un nuovo capitolo nelle relazioni non solo dell’Italia, ma dell’intera Europa verso il continente africano». Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel suo indirizzo di saluto al vertice Italia-Africa, ospitato a Palazzo Madama. «In quest’Aula - ha proseguito La Russa - oggi si realizza l’incontro di culture e pensieri, di Istituzioni ed esperienze, di visioni e di speranze, certi che dal reciproco rispetto e dall’amicizia possano svilupparsi coerenti e solidi rapporti. Siamo accomunati dalla volontà di comprendere, capire in profondità i bisogni e le attese dei nostri popoli e capirci tra noi superando ogni superficiale approssimazione. Capire e capirci, perché non ci sia più indifferenza per le sorti dell’altro».