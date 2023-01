Italia-Giappone, Meloni: «Nazione amica e partner strategico»

(LaPresse) - «Il Giappone, nonostante la distanza geografica che apparentemente ci divide, rimane non solo una nazione amica, ma un partner di importanza centrale e strategica per gli interessi dell'Italia». Così la premier Giorgia Meloni al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. «Abbiamo avuto un lungo colloquio sugli eccellenti rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Giappone - aggiunge - Il nostro interscambio commerciale vale oltre 12 miliardi di euro l'anno, e sottende un partenariato sempre più forte in ambito politico, industriale, tecnologico, culturale, che abbiamo ulteriormente rafforzato di recente nel settore della difesa. Ricordo infatti l'avvio insieme al Regno Unito del programma teso a sviluppare un velivolo di sesta generazione che avrà importanti ricadute sui settori produttivi anche in ambito civile e di ricerca scientifica».