Italia-Usa: Meloni arrivata a Washington, oggi vede Biden

(LaPresse) La premier Giorgia Meloni è atterrata alla Joint Base Andrews in Maryland, poi si sposterà a Washington, prima tappa della sua visita in Nordamerica, per illustrare le priorità della Presidenza Italiana del G7. Oggi alle 19 ora italiana Meloni sarà ricevuta dal presidente Joe Biden alla Casa Bianca. Domani la premier incontrerà a Toronto il primo ministro canadese Justin Trudeau.