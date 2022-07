Italia-Usa: Nancy Pelosi incontra i parenti molisani

(LaPresse) La speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti d'America Nancy Pelosi ha stretto la mano e scambiato alcune battute in inglese e anche in italiano con i parenti per parte materna che vivono a Fornelli, provincia di Isernia, dove oggi è in visita privata per ricevere la cittadinanza onoraria e visitare la abitazione nella quale nel 1909 nacque la madre Annunziata Lombardi. Durante l'incontro, avvenuto nella piazzetta del Municipio in un luogo appositamente allestito e addobbato, la speaker ha commentato con emozione alcune fotografie d'epoca di famiglia mostratele da lontani cugini e zii, tra i quali lo storico locale Mascio, autore della scoperta sulle origini di Nancy Pelosi. Le sono state mostrate anche alcune pagine ingiallite di quotidiani di inizio secolo che documentano il fenomeno della emigrazione dall'Italia agli Stati Uniti con le foto del piroscafo con i quali il nonno e la madre di Nancy Pelosi, che all'epoca aveva tre anni, hanno raggiunto l'America.