Kenya, in fiamme resort italiano a Watamu

(LaPresse) Un grande incendio si è divampato in Kenya, nella spiaggia di Watamu, località balneare in cui c'è una grande presenza di connazionali. Fonti diplomatiche confermano che il resort italiano Barracuda è stato colpito dalle fiamme. Al momento non si registrano vittime mentre due visitatrici italiane sono rimaste ferite. L'ambasciata d'Italia a Nairobi si è attivata subito e, attraverso il consolato onorario a Malindi e in coordinamento con l'unità di crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l'evolversi della situazione.