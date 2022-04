L'appello del sindaco di Bucha: «Deputati, medici e dipendenti pubblici tornino in città, serve aiuto»

(Agenzia Vista) Bucha, 05 aprile 2022

«Sosteniamo tutti la nostra città, quindi chiedo ai deputati e ai dipendenti pubblici di tornare a Bucha. La comunità ha anche bisogno di assistenti sociali per avviare attività umanitarie, di medici, di tecnici per ricostruire le infrastrutture vitali a Bucha e nei villaggi. Se la guerra vi ha costretti ad andare all'estero, per favore aiutate Bucha a distanza. Mancano mani e risorse. La partecipazione di tutti è importante». Così il sindaco di Bucha si appella ai suoi concittadini in un videomessaggio per ricostruire la città e soccorrere chi ha bisogno di aiuto.

Бучанська міська рада. Офіційна сторінка

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it