L'appello di Aboubakar Soumahoro a Draghi: «Ci sono braccianti che non possono avere green pass»

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2021

«Questo appello lo rivolgiamo al governo, ci sono qui gli invisibili, i braccianti, che non possono avere il green pass, nonostante il vaccino. Non vogliamo che questo strumento sia uno strumento che aumenti le diseguaglianze e le discriminazioni. Diritto alla salute per tutti e diritto al lavoro per tutti», così in un video postato sui social l'attivista Aboubakar Soumahoro.

Facebook Aboubakar Soumahoro

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it